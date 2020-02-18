إدارة التدريب بالأزهر تنظم دورة بشأن "مكافحة الفساد"

كتب- محمود مصطفى:

نظمت الإدارة العام للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف، دورة تدريبية في مجال "مكافحة الفساد"، لتأهيل العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، والمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حول تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، أن الدورة تستهدف 25 متدربا كل أسبوع من العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، بمقر إدارة التدريب، وتتضمن توعية المتدربين بمفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، ومظاهر الفساد ومخاطره، فضلًا عن مناقشة عدد من الأوراق البحثية المتعلقة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، يحاضر فيها مجموعة من المتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية المهنية للمعلم، ومدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف، أن إدارة التدريب بالأزهر تعمل على تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في مكافحة الفساد، موضحًا أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الأزهر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، ومواءمتها لمبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة للحد من مخاطر الفساد.