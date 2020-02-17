ورشة عمل لتقييم استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة 2030 في البحر الأحمر

كتبت- نور العمروسي:

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "متابعة وتقييم استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة 2030" والتي تستمر على مدار يومين، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2020 بالغردقة.

ويحضر الورشة، الدكتورة رباب زمزمي مقررة فرع المجلس بالبحرالأحمر، ومحمد صلاح ممثلًا عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تكوين مجموعات قادرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية وعرض الجهود المبذولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة على مستوى المحافظة.

وعرضت زمزمي رؤية ومضمون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والمحاور الأربعة التي تعمل جميع المؤسسات على تنفيذها للوصول للهدف العام من الاستراتيجية، وهو القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة وإلقاء الضوء على أحدث الدراسات التي تناولت قضايا العنف ضد المرأة.