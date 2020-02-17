معهد القطن ينظم ورشة عمل مشتركة مع رابطة الصناعة الألمانية

كتب - أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل مشتركة مع وفد من رابطة الصناعة الألمانية لمناقشة سبل وإمكانيات التعاون في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق القطن العضوي المصري.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إن ورشة العمل تم تنسيقها مع المكتب التجاري المصري ببرلين والمنظمة الآورومـتوسطية للتعاون الاقتصادي والإنمائي.

وأوضح مدير المعهد، اليوم الاثنين، أنه تم تقديم عرضين حول منظومة القطن في مصر ودور معهد القطن في إنتاج وتنميه محصول القطن، فضلًا عن استعراض دور معهد القطن في إنتاج القطن العضوي، لافتًا إلى أنه تم إقامة مائدة مستديرة للمناقشة وتبادل الآراء نـحو سبل وامكانيات التعاون بين الطرفين.

وأشار إلى أن الوفد بصدد تنفيذ مشروع مدته 4 سنوات لإستيراد قطن عضوي من مصر لإنتاج منسوجات قطنية فائقة الجودة تستخدم في صناعة المفروشات والملابس المنزلية.

وفي سياق متصل أثني الوفد على النظام القائم بمعهد القطن وأبدى إعجابه بصفات الأصناف التي ينتجها المعهد والتي تم استعراضها بورشة العمل.