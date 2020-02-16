أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين 17 فبراير (بيان بالدرجات)

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كتب– أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الاثنين طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

كما توقع الخبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل الجبل الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأكد الخبراء، أن طقس الاثنين، سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون الرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 13 17

بلطيم 13 18

مطروح 12 18

السلوم 11 17

سيوة 09 19

بورسعيد 11 17

دمياط 12 17

الزقازيق 14 18

الإسماعيلية 11 20

السويس 12 19

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 11 22

نخل 05 21

نويبع 18 20

طابا 15 18

كاترين 07 16

الطور 15 18

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 25

الفيوم 12 19

بني سويف 10 20

المنيا 10 21

أسيوط 09 23

سوهاج 09 22

قنا 10 24

الأقصر 13 25

أسوان 15 25

أبوسمبل 14 26

الوادى الجديد 08 25

شلاتين 16 26

ابو رماد 17 27

حلايب 19 24

رأس حدربة 19 25

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