بالأسعار.. ننشر كراسة شروط حجز شقق الإسكان في مدينة الرحاب

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كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان مرحلة جديدة من شقق مدينة الرحاب، بواقع 238 شقة كاملة التشطيبن وفترات سداد تصل لـ7 سنوات.

وينشر مصراوي طريقة الحصول على شقة في مدينة الرحاب ضمن شقق وزارة الإسكان والأسعار الخاصة بكل وحدة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواصفات الوحدات:

الوحدات يتم استلامها كاملة التشطيبات، حيث تتنوع المساحات المعروضة للحجز بين 92 و121، 122، 130، 131 مترا.

نظام السداد وطريقة التخصيص:

يتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز بالاضافة إلى 1500 جنيه مصروفات إدارية، لبنك التعمير والإسكان، حيث يجرى تخصيص الوحدات بنظام الأسبقة وبطريقة الحجز الإلكتروني من خلال الموقع المخصص لحجز.

وبعد سداد جدية الحجز، يتم التقديم على الموقع الإلكتروني من خلال الحساب الخاص بالمتقدم للحجز، وإرسال إصال مقدم الحجز مع البيانات الخاصة بالحاجز لتأكيد التقديم على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

بعد اختيار الوحدة من على الموقع الإلكتروني وانتهاء فترة الحجز، يتم استكمال سداد 30% من ثمن الوحدة بالإضافة إلى 1.5 % مصروفات إدارية ومجلس أمناء، من إجمالي ثمن الشقة أيضًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

وفي حالة طلب سداد باقي ثمن الوحدة الـ70% خلال شهرين من تاريخ انتهاء استكمال الـ30% يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة.

أما في حالة الاستمرار في سداد الـ70% بنظام الأقساط، فيتم السداد على 7 سنوات بفوائد تعادل الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الاول بعد عام من تاريخ استلام الوحدة.

الأسعار:

حددت وزارة الإسكان 12 ألفا و500 جنيه سعر موحد للمتر، حيث تتراوح مساحات الشقق بين 92 و122 و131 مترا.

وسجلت الشقة الـ92 مترا، مليونا و173 ألف شاملة نسب التيز، والشقة الـ122 مترا، سجلت مليون و557 ألف جنيه شاملة نسب التميز، أما الشقة الـ131 مترا سجلت مليون، و703 ألف شاملة نسب التميز أيضًا.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

ويمكن استعراض كراسة الشروط على النحو التالي: