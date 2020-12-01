"ارتدوا ملابس ثقيلة".. الأرصاد تعلن خريطة أمطار أول أسبوع في ديسمبر (بيان رسمي)

(مصراوي):

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، بيانًا رسميًا بخريطة الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها مستوى الجمهورية، في الفترة من الثلاثاء الموافق أول ديسمبر، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020، وجاءت كالتالي:

الثلاثاء 1 ديسمبر

تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح)، وخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة).

الأربعاء 2 ديسمبر

تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - ورفح)، وتكون خفيفة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة).

الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر

لا يوجد أمطار

السبت 5 ديسمبر

تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).

الأحد 6 ديسمبر

تشهد السواحل الشمالية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).

وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة تحسبًا لتقلبات المناخ.

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