"ارتدوا ملابس ثقيلة".. الأرصاد تعلن خريطة أمطار أول أسبوع في ديسمبر (بيان رسمي)
(مصراوي):
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، بيانًا رسميًا بخريطة الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها مستوى الجمهورية، في الفترة من الثلاثاء الموافق أول ديسمبر، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020، وجاءت كالتالي:
الثلاثاء 1 ديسمبر
تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح)، وخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة).
الأربعاء 2 ديسمبر
تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - ورفح)، وتكون خفيفة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة).
الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر
لا يوجد أمطار
السبت 5 ديسمبر
تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).
الأحد 6 ديسمبر
تشهد السواحل الشمالية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).
وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة تحسبًا لتقلبات المناخ.
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