وزير التنمية المحلية يتابع سير انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، الوزير، يتابع على مدار الساعة سير عملية تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عن عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب، إلى أن جميع اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية فتحت في موعدها.

وقال شعراوي، إن غرفة العمليات بالوزارة ستتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوي بضرورة التنبيه على جميع المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفي مناخ صحي وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية قامت على مدار الأيام الماضية بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

وفي السياق ذاته دعا اللواء محمود شعراوي، أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.