إقبال كثيف من قِبل المواطنين على لجان المعصرة بانتخابات النواب

كتب- أحمد مسعد:

تزايدت أعداد الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عن دائرة حلوان، اليوم السبت؛ حيث تتزايد الأعداد بشكل لافت عكس مناطق وادي حوف وحدائق حلوان والمعادي القديمة التي لا يزال الإقبال فيها محدودًا.

ويوجد أنصار المرشحين بكثرة أمام مجمع المدارس بطريق الأوتوستراد بمنطقة المعصرة مع إذاعة الأغاني الوطنية.

وتشهد اللجان الانتخابية وجودًا أمنيًّا كثيفًا منذ الساعات الأولى من عملية التصويت.

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومَي السبت والأحد في محافظة القاهرة والمنوفية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.