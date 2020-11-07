أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إقبال كثيف من قِبل المواطنين على لجان المعصرة بانتخابات النواب

12:01 م السبت 07 نوفمبر 2020
إقبال كثيف من قِبل المواطنين على لجان المعصرة بانتخابات النواب

انتخابات النواب

كتب- أحمد مسعد:

تزايدت أعداد الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عن دائرة حلوان، اليوم السبت؛ حيث تتزايد الأعداد بشكل لافت عكس مناطق وادي حوف وحدائق حلوان والمعادي القديمة التي لا يزال الإقبال فيها محدودًا.

ويوجد أنصار المرشحين بكثرة أمام مجمع المدارس بطريق الأوتوستراد بمنطقة المعصرة مع إذاعة الأغاني الوطنية.

وتشهد اللجان الانتخابية وجودًا أمنيًّا كثيفًا منذ الساعات الأولى من عملية التصويت.

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومَي السبت والأحد في محافظة القاهرة والمنوفية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

انتخابات النواب مجلس النواب المعصرة

الخبر التالى:

وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات "النواب 2020" بمصر الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا