حدث في 8 ساعات| تدريب برمائي مصري بريطاني.. والأرصاد تعلن: برد وأمطار ببعض المناطق

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، انطلاق فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني، وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار ببعض المناطق.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: