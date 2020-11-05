أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

لجنة الدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقي ترحب بمقترح السيسي لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

07:34 م الخميس 05 نوفمبر 2020
لجنة الدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقي ترحب بمقترح السيسي لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب يوسف عفيفي:

شاركت مصر، ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية فى أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة والتي عقدت عبر (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2-5 نوفمبر 2020.

يأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام الذى توليه مصر، للعمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن واستمراراً للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى 2019 / 2020 والذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشر للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة في ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية.

وجرى خلال الاجتماع، اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقى مثل "مبادرة إسكات البنادق"، وعقيدة عمليات الإتحاد الأفريقى لدعم السلام بالقارة " .

ورحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة، و أشادوا باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام " والتى اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.

وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا .

السيسي الاتحاد الإفريقي وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا