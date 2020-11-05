"وكيل دينية النواب" يطالب الحكومة بإنقاذ واضعي اليد في سيدي سالم والرياض من الحبس

طالب النائب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب والنائب عن محافظة كفرالشيخ، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ، بسرعة حل مشكلة الإيجار الخاصة بأراضي أملاك الدولة بمركزي سيدي سالم والرياض، مشددا على ضرورة سرعة التصالح في القضايا المقامة والمنظورة أمام المحاكم والتي تلاحق واضعي اليد.

واقترح وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن توجه الحكومة البنوك بتمويل القيمة السعرية التي تحددها على أن يوضع في الاعتبار الأوضاع القاسية التي يمر بها واضعي اليد والفترة الزمنية لاستصلاح تلك الأراضي أو البناء عليها وتوارثها أبا عن جد مع ضرورة رفع الظلم والتهديد بحبسهم.

وأشار الجندي، إلى أن واضعي اليد يحتاجون إلى مبادرة من البنك المركزي مماثله للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتمويل الإسكان الاجتماعي على 20 عاما وبذلك تتحصل الحكومة على مستحقاتها كامله من البنك على أن يقسط البنك القيمة السعرية على واضع اليد بنسبة فائدة مخفضة 5% على 20 عاما على سبيل المثال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الأراضي يقطنها ويعمل بها الكثير من المواطنين والشباب ولابد من مساندتهم لحماية أسرهم من التشرد والحبس وحل الأزمة بمثابة دعم للشباب والأسر.