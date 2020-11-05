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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح خلال شهر نوفمبر

01:20 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح خلال شهر نوفمبر

محاصيل الموالح

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي:

أولا: أهم العمليات

الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يناسب الظروف الجوية وطبيعة التربة.

ثانيا: التسميد

300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم+ 100 كجم كبريت زراعي.

ثالثا: برنامج الري

الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها.

- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم/100 لتر ماء.

محاصيل الموالح وزارة الزراعة معهد بحوث البساتين مزارعي محاصيل الموالح

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