"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح خلال شهر نوفمبر
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي:
أولا: أهم العمليات
الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يناسب الظروف الجوية وطبيعة التربة.
ثانيا: التسميد
300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم+ 100 كجم كبريت زراعي.
ثالثا: برنامج الري
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها.
- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم/100 لتر ماء.
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