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4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.. وإشادة بقرار اليابان السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية

01:00 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.. وإشادة بقرار اليابان السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية

كارت الفلاح الذكي

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.

وتابع مدبولي، منظومة كارت الفلاح، وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك أربع محافظات (الجيزة –الفيوم – الأقصر –الدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكداً على أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جداً، لافتاً إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وفى هذا الصدد أشار وزير الزراعة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، وأنه جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، موضحاً أنه تم الاتفاق على خطة عمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، منوهاَ إلى أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيراَ فى هذا الصدد إلى قيام السفير الياباني بالقاهرة بزيارة إحدى المزارع المصرية بنفسه، وإشادته بالمنظومة الزراعية فى مصر بوجه عام.

مصطفى مدبولي كارت الفلاح الذكي

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