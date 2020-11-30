أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس "الصرف الصحي" من البرلمان: التحدي الأكبر في أزمات الأمطار يكمن في العشوائيات

04:16 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
رئيس "الصرف الصحي" من البرلمان: التحدي الأكبر في أزمات الأمطار يكمن في العشوائيات

المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

مصراوي

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التحدي الأكبر في أزمة الأمطار يكون في المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا توجد فيها شبكات صرف صحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وشدد رسلان على ضرورة وضع خطة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بالإسكندرية خلال النوة لم يستطع الناس فيها النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: طالبنا في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بزيادة الطاقة الاستيعابية؛ لا سيما مع زيادة الأمطار، معقبًا: هذا الملف مهم جدًّا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعًا مع هيئة الأرصاد.

وأضاف رسلان: هناك مناطق تغرق في ربع ساعة؛ بسبب العشوائيات، ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دورًا.

ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب الأمطار العشوائيات

الخبر التالى:

رئيس "محلية البرلمان" يوجه انتقادات لاذعة بسبب غياب الوزراء عن جلسة الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا