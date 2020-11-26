سعة 600 سيارة.. افتتاح موقف السرفيس أسفل محور روض الفرج بالوراق

كتب- محمد نصار:



افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، موقف سيارات السرفيس الكائن أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر كمرحلة أولى ليكون موقفا نموذجيا يستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتي تسبب إعاقة مرورية شديدة.



أكد المحافظ أن هذا الموقف يعد نقلة حضارية لتطوير المواقف على مستوى المحافظة إلى جانب استبدال المواقف العشوائية المتواجدة بعدد من القطاعات بأخرى حضارية وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد المحافظ بالتعاون القائم بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق بقيادة اللواء مجدي أنور، والتي قامت بتخطيط وتنفيذ الموقف في خلال فترة وجيزة ليساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية بحي الوراق وسيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحي أو الأحياء المجاورة نظراً لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة ما يساهم في تقليل المدة الزمنية للرحلة حيث يضم خطوط "المؤسسة، رمسيس، عتبة، تحرير، روض الفرج، منشأة القناطر، أوسيم، برطس، الكوم الأحمر، شارع عشرة والجزيرة".



وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة علي الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي بالإضافة إلى تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.



وخلال الافتتاح حرص المحافظ على تفقد باكيات الموقف والبالغ عددها 6 باكيات تسع لحوالي 600 سيارة من سيارات السرفيس وتفقد غرف الخدمات والمحال مشيدا بما تم إنجازة من أعمال، موجها رئيس حي الوراق وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة على مدار اليوم ورفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة.



رافق المحافظ خلال الافتتاح أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وأسامه السقعان رئيس حي الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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