ننشر تفاصيل خطة ماسبيرو استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد

كتب- مصراوي:

حصل "مصراوي"، على تفاصيل الخطة التي أعدها قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد، والمقرر أن تنظمها مصر في الفترة من 13 حتى 21 يناير 2021، والتي تمثل حدثًا دوليًّا مهمًّا يحظى بمتابعة الملايين حول العالم.

ووجهت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، المسؤولين في إدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، ومدحت الحديدي المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الثانية، وأحمد الشوربجي المشرف على البرامج الرياضية بالفضائية، بالاستعداد التام لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تُقام في مصر من 13 يناير 2021 حتى 21 يناير؛ لتغطية الحدث بأفضل صورة ممكنة تنعكس على صورة مصر أمام العالم أجمع.

ووفقًا للخطة، فإنه اعتبارًا من أول نوفمبر يتم تخصيص برنامج "ملعب زمان" لمباريات كرة اليد وإنجازات فريق كرة اليد السابقة من بطولات مختلفة وعرض هذه المباريات مع نجوم تحليل كرة اليد وأبطال كرة اليد.

كما تم تخصيص برنامج "البطل الأوليمبي" للحديث حول استعدادات الفرق المشاركة في البطولة واستعدادات الملاعب وتخصيص البرنامج بأكمله حول كرة اليد، كما سيتم تخصيص برنامج "الملعب العالمي" على القناة الثانية، والذي يصلنا من خلال الوكالات العالمية SNTV وِAPU و"رويترز" حول استعدادات الفرق المشاركة حول العالم من خلال الوكالات المختلفة، والتي تشترك فيها الهيئة الوطنية للإعلام.

أما بالنسبة إلى الفضائية المصرية، فسيتم تخصيص فقرة ببرنامج "ملعب العالم" حول استعدادات كأس العالم لكرة اليد.

وشددت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، على أهمية خروج التليفزيون المصري بأفضل تغطية للبطولة التي تمثل حدثًا مهمًّا يتابعه الملايين حول العالم، وضرورة أن نظهر بمظهر جيد يليق بصورة مصر أمام العالم.