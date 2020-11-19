الأوقاف: انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية
كتب- مصراوي:
انطلقت أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، اليوم الخميس، والذي يستضيف 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.
وقال الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني، إن الدورات التدريبية والتثقيفية تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر، وفي ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وأشار طايع إلى أن الدورات تتضمن: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، لافتا إلى أن هذه الدورات ستعقد في جميع المديريات الإقليمية تباعا.
الخبر التالى:غدا.. مصر للطيران تسير 52 رحلة دولية تقل 5700 راكب
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان