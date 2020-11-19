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الأوقاف: انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية

01:43 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الأوقاف: انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية

الشيخ جابر طايع يوسف

كتب- مصراوي:

انطلقت أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، اليوم الخميس، والذي يستضيف 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني، إن الدورات التدريبية والتثقيفية تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر، وفي ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشار طايع إلى أن الدورات تتضمن: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، لافتا إلى أن هذه الدورات ستعقد في جميع المديريات الإقليمية تباعا.​

الشيخ جابر طايع يوسف مواقع التواصل الاجتماعي الإسكندرية وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة

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