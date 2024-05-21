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BBC

حاول تهريب 55 ألف دولار.. كواليس القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد

08:54 م الثلاثاء 21 مايو 2024

إسلام سعد

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كتب- محمد سامي:

ألقت قوات المباحث بمطار القاهرة الدولي، القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، خلال سفره خارج البلاد، محاولًا تهريب 55 ألف دولار.

وقال مصدر لمصراوي، إنه جرى ضبط "إسلام سعد" أمس، خلال سفره إلى تركيا، حيث استوقفه رجال المباحث لسؤاله عن الأموال بحوزته، والتي تخالف الإجراءات المنظمة للسفر للنقد الأجنبي.

وأوضح المصدر أنه تم عرض مصمم الأزياء على جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وحددت الجمارك الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبى هو (10) عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ويسمح لغير المصريين بحمل ماتبقي من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول ويجوز حمل اوراق من النقد المحلى فى حدود (5) خمسة آلاف جنيهاً مصرياً .

إسلام سعد مطار القاهرة تهريب أموال
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