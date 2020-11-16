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رئيس "المحامين العرب" يخطر الأمين العام بموافقة مصر على استضافة "المكتب الدائم" للاتحاد في ديسمبر

01:51 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
رئيس "المحامين العرب" يخطر الأمين العام بموافقة مصر على استضافة "المكتب الدائم" للاتحاد في ديسمبر

رجائي عطية

كتب- مصراوي:

خاطب رجائي عطية نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين، بشأن انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020.

وقال عطية في خطابه: يسعدني أن أكرر ما سبق أن أبلغناه لسيادتكم وجميع النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين، والأعضاء المنضمين، والأعضاء الأصليين باتحاد المحامين العرب، بموافقة نقابة جمهورية مصر العربية على استضافة انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، وذلك لترتيب الإجراءات مع النقابات خاصة وأن هناك انتخابات بنقابات المغرب في نهاية نوفمبر 2020، ونحو تجديد مقاعد نقابة مصر التي تنتهي مددهم في ديسمبر القادم.

وأضاف عطية: على أن تتولى دعوة الأمانة العامة للاتحاد للانعقاد بالقاهرة قبل الاجتماع بأسبوع على الأكثر لتحديد جدول الأعمال الذي سوف يعرض على المكتب الدائم، واختيار شعار الدورة، على أن نوافى بتأكيدكم للموعد المتفق عليه خلال أسبوعين على الأكثر من الآن، لإمكان إعداد كافة الترتيبات اللازمة لهذا الانعقاد.

رجائي عطية المحامين العرب ناصر الكريوين

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