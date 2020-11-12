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الحكومة تكشف حقيقة نقل جميع الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

01:22 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الحكومة تكشف حقيقة نقل جميع الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

أرشيفية

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقل جميع الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُشدداً على أن خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مُشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

كما سيمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لاسيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.

ويهيب المجلس بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة التحول الرقمي

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