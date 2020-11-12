رئيس "الأعلى للإعلام": أنا زملكاوي وابني أهلاوي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- مصراوي:
تصوير- هاني رجب:
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يشجع نادي الزمالك، بينما يشجع نجله النادي الأهلي.
وأضاف جبر في تصريحات له على هامش المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم في إطار حملة نبذ التعصب الكروي قبل مباراة القمة في نهائي أفريقيا قائلا: "أنا زملكاوي وابني أهلاوي، وببقى مش عايزه يزعل لما الأهلي يتغلب وهو برضه مش بيبقى عايزني أزعل لما الزمالك يتغلب بتبقي روح طيبة".
ولفت جبر إلى أن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تهدف لنشر الروح الجيدة وتكون بداية حقيقية لنبذ التعصب، مؤكدا: "نفسي الجمهور يهتف باسم مصر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان