أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس "الأعلى للإعلام": أنا زملكاوي وابني أهلاوي

01:34 م الخميس 12 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يشجع نادي الزمالك، بينما يشجع نجله النادي الأهلي.

وأضاف جبر في تصريحات له على هامش المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم في إطار حملة نبذ التعصب الكروي قبل مباراة القمة في نهائي أفريقيا قائلا: "أنا زملكاوي وابني أهلاوي، وببقى مش عايزه يزعل لما الأهلي يتغلب وهو برضه مش بيبقى عايزني أزعل لما الزمالك يتغلب بتبقي روح طيبة".

ولفت جبر إلى أن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تهدف لنشر الروح الجيدة وتكون بداية حقيقية لنبذ التعصب، مؤكدا: "نفسي الجمهور يهتف باسم مصر".

كرم جبر النادي الأهلي نادي الزمالك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يوجه بالتغلب على جميع المعوقات التي تواجه المصانع المتعثرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: شرط حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك بنهائي أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا