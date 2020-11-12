رئيس "الأعلى للإعلام": أنا زملكاوي وابني أهلاوي

كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يشجع نادي الزمالك، بينما يشجع نجله النادي الأهلي.

وأضاف جبر في تصريحات له على هامش المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم في إطار حملة نبذ التعصب الكروي قبل مباراة القمة في نهائي أفريقيا قائلا: "أنا زملكاوي وابني أهلاوي، وببقى مش عايزه يزعل لما الأهلي يتغلب وهو برضه مش بيبقى عايزني أزعل لما الزمالك يتغلب بتبقي روح طيبة".

ولفت جبر إلى أن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تهدف لنشر الروح الجيدة وتكون بداية حقيقية لنبذ التعصب، مؤكدا: "نفسي الجمهور يهتف باسم مصر".