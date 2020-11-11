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قرار من دير القديس مارمينا بمريوط بشأن احتفالات عيده

04:54 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
قرار من دير القديس مارمينا بمريوط بشأن احتفالات عيده

دير القديس مارمينا العجائبي

كتب- مصراوي:

أعلن دير القديس مارمينا العجائبي بمريوط بالإسكندرية أن الاحتفال بعيد شفيع الدير سيقتصر على زيارة مزاري الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس فقط.

وأشار الدير في - بيان له اليوم - إلى حضور صلوات العشية والقداسات سيقتصر على الأباء رهبان الدير، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحد من التجمعات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مريوط الاسكندرية دير القديس مارمينا

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