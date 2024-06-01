بحضور وزراء وشخصيات عامة.. 60 صورة من حفل زفاف نجل طارق شكري

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كتب- محمد عبدالناصر:

أحتفل النائب طارق شكري بزفاف نجله أحمد، على منة كريمة اللواء حسن مختار وذلك في حفل كبير.

وحضر حفل الزفاف عدد من الشخصيات العامة والوزراء والنواب مثل نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

كما حضر حفل الزفاف، محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، والإعلامي مصطفى بكري، والنائب إيهاب العمدة، وهاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ.

وحضر أيضًا النائب مصطفى سالم، والنائب أحمد سمير وزوجته الإعلامية دينا شرف، والنائب أحمد البنا والنائب أيمن سالم، والنائب أمين مسعود، والنائب عبد الهادي القصبي.

وأحيا الفرح عددا من المطربين والفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني.