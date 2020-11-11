وفاة كاهن من إيبارشية البحيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

كتب- مصراوي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، وفاة الأب الفاضل القمص إشعياء محروس كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بالبحيرة عن عمر بلغ ٧٨ سنة بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت لما يقارب ٣٤ سنة. حيث ولد يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٤٢، وسيم كاهنًا يوم ١ مارس ١٩٨٧، بحسب بيان صحفي.

كان الأب المتنيح قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاجٍ مكثف إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص إشعياء محروس كاهن كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير. ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسة البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع القديسين.