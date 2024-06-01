تفاصيل نصيب الفرد من الخبز ووزن الرغيف بعد تطبيق المنظومة الجديدة

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا في محافظات جديدة وهي: الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد، اعتبارًا من اليوم السبت أول يونيو 2024.

جاء ذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة في العديد من المحافظات، مثل الأقصر وبورسعيد ومطروح والقاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم، حيث تعتمد المنظومة على نظام "سيستم" إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الحصة المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة وهى 5 أرغفة يوميًا بوز رغيف 90 جرامًا وبسعر 20 قرشًا للرغيف.

كما توفر الوزارة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة.