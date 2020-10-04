احتفالًا بذكرى النصر.. الكنائس تقرع أجراسها في الثانية وخمس دقائق عصر 6 أكتوبر

(مصراوي):

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر، الساعة الثانية وخمس دقائق، من بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام 1973م.

ونظمت عدة أحزاب سياسية، احتفالات ذكرى أكتوبر المجيد، الجمعة الماضية بمشاركة آلاف المواطنين، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.