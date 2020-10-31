صور من القمر الصناعي.. الأرصاد: سحب ركامية وإشارات برق في هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع استمرار المتابعة للحالة الجوية من خلال صور القمر الاصطناعي، ظهرت إشارات البرق على أقصى الجنوب.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية لها بموقع فيسبوك، أن حركة السحب تطورن خلال الساعات الماضية ليصاحبها هبات للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة يعقبها أمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت منذ عدة ساعات عن بداية نشوء لسحب ركامية على أقصى جنوب البلاد ومن المنتظر تطورها وأيضا على السواحل الشمالية الغربية والدلتا وشمال سيناء.

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