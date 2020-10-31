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إيهاب الفار: الهيئة الهندسية تنفذ 342 مشروعًا في سيناء بقيمة 310 مليارات جنيه

12:31 م السبت 31 أكتوبر 2020
إيهاب الفار: الهيئة الهندسية تنفذ 342 مشروعًا في سيناء بقيمة 310 مليارات جنيه

اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية

كتب- محمد عبد الناصر:
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تكليف الهيئة بـتنفيذ 342 مشروعًا في سيناء بتكلفة بلغت 310 مليارات جنيه، وتم تنفيذ 215 مشروعًا بتكلفة 75 مليار جنيه، وباقي المشروعات جار العمل على تنفيذها حاليًّا.

وأضاف الفار، في كلمة له خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعدد من المشروعات القومية، اليوم السبت، أنه تم تكليف الهيئة بتنفيذ 4 أنفاق، ويتبقى نفق الشهيد أحمد حمدي الثاني، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 73%، ومخطط الانتهاء في منتصف العام المقبل.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أنه تم تنفيذ 29 كيلومترًا أنفاقًا أسفل قناة السويس.

وعن مشروعات الهيئة الصحية في سيناء، أكد الفار أنه يتم تنفيذ 14 مستشفى و16 وحدة صحية، بقيمة 2.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 9 مسشفيات، ومخطط الانتهاء من الباقي نهاية العام الجاري.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.

الهيئة الهندسية إيهاب الفار مشروعات سيناء

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