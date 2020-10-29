أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

هيكل لـ "الإعلاميين الأفارقة": 5 آلاف شخص حصلوا على تدريب بالقاهرة منذ ١٩٧٧

07:52 م الخميس 29 أكتوبر 2020
هيكل لـ "الإعلاميين الأفارقة": 5 آلاف شخص حصلوا على تدريب بالقاهرة منذ ١٩٧٧


مصراوي

رحب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بالمشاركين في دورة "أونلاين" الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية.

وقال في كلمته خلال ختام الدورة التدريبية: " ضيوفنا الأعزاء في المؤسسات الإعلامية الأفريقية، أرحب بكم جميعا وآمل أن تكونوا قد حصلتم على معلومات مثمرة خلال دورة التدريب التي عُقدت".

وتابع هيكل: " تُعد هذه المرة الأولى التي تُعقد فيها المحاضرات "أونلاين" منذ عام ١٩٧٧، فعلى مدار الـ 43 عاماً الماضية نجحت مصر في تدريب ما يقرب من 5000 متدرب من 55 دولة أفريقية.

وأعرب هيكل في كلمته عن أمله في انتهاء جائحة كورونا "كوفيد 19" في أسرع وقت حتى نسعد بلقاء أصدقائنا من المؤسسات الإعلامية في كافة الدول الأفريقية.

وأكد هيكل خلال كلمته على كون مركز تدريب الأفارقة يعد واحدا من أهم جسور التواصل والفهم بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.

وفي نهاية الكلمة رحب بالمشاركين مجدداً قائلاً: " أرحب بكم جميعاً من جديد ، وأتمنى أن تعتبروا مصر بلدكم الثاني، وأن نراكم جميعاً بعد انتهاء جائحة كورونا، وإذا كان هناك أي نقاط سلبية تعرضتم لها في الدورة التدريبية يرجى إعلامنا بها..شكراً لكم"

الإعلاميين الأفارقة أسامة هيكل وزير الإعلام

الخبر التالى:

السكة الحديد: خروج عربتان عن القضبان بقطار " الإسكندرية - بورسعيد" دون إصابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا