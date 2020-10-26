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هل انتهت موجة التقلبات الجوية؟.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

11:33 ص الإثنين 26 أكتوبر 2020
هل انتهت موجة التقلبات الجوية؟.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس

كتب- محمد عبد الناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، بعد موجة التقلبات التي بدأت الأسبوع الماضي واستمرت حتى أمس الأحد.

وأضاف الخبراء، أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لكن ترتفع الحرارة على جنوب الصعيد يوم الأربعاء ليسود طقس شديد الحرارة هناك.

وتابع الخبراء: "الرياح معتدلة على الأنحاء كافة، ودرجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 30 و31 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 33 وحتى 34 درجة، كما تتراوح الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 30 و37 درجة".

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الشبورة المائية ستوجد في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتعتبر هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا.

وأكد الخبراء، أن نسبة الرطوبة على القاهرة 75%، وعلى السواحل الشمالية 80%، وشمال الصعيد 50%، أما الجنوب فتصل إلى 30%.

الطقس التقلبات الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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