أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

تصل لـ30 مليمتر.. الأرصاد تعلن قوة الأمطار وتحدد أيام ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

01:44 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
تصل لـ30 مليمتر.. الأرصاد تعلن قوة الأمطار وتحدد أيام ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار _أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

قال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن موجة التقلب في الأحوال الجوية تستمر حتى الأحد المقبل، مؤكدًا أن ذروة هذه الموجة أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما يتعلق بكميات الأمطار وعدد المدن التي تسقط عليها الأمطار.

وأوضح شاهين، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على "ام بي سي مصر"، أن هذه الموجة يتأثر بها عدد من المحافظات، منها السواحل الغربية والسلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية ورشيد وبلطيم والبحيرة وشمال الدلتا وشمال ووسط سيناء.

وأضاف قائلاً: "نعمل على تحديث النشرات بشكل يومي، وهذا لإيضاح أماكن وقوة الأمطار"، مؤكدًا أن حالة الأمطار ستكون من 25 إلى 30 ملم مطر، فيما لفت إلى أن حالات المطر خلال العامين السابقين وصلت لـ100 ملم.

وتابع بأن الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المعنية بالحديث عن حالة الطقس، وأن حديث غير المتخصصين يُحدث نوعًا من البلبلة، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للأمطار والسيول هذا العام.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا