تصل لـ30 مليمتر.. الأرصاد تعلن قوة الأمطار وتحدد أيام ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

كتب - محمد عبدالناصر:

قال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن موجة التقلب في الأحوال الجوية تستمر حتى الأحد المقبل، مؤكدًا أن ذروة هذه الموجة أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما يتعلق بكميات الأمطار وعدد المدن التي تسقط عليها الأمطار.

وأوضح شاهين، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على "ام بي سي مصر"، أن هذه الموجة يتأثر بها عدد من المحافظات، منها السواحل الغربية والسلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية ورشيد وبلطيم والبحيرة وشمال الدلتا وشمال ووسط سيناء.

وأضاف قائلاً: "نعمل على تحديث النشرات بشكل يومي، وهذا لإيضاح أماكن وقوة الأمطار"، مؤكدًا أن حالة الأمطار ستكون من 25 إلى 30 ملم مطر، فيما لفت إلى أن حالات المطر خلال العامين السابقين وصلت لـ100 ملم.

وتابع بأن الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المعنية بالحديث عن حالة الطقس، وأن حديث غير المتخصصين يُحدث نوعًا من البلبلة، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للأمطار والسيول هذا العام.