من متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد: أمطار واضطراب في الأحوال الجوية الفترة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تم الإعلان عنها أمر طبيعي وليست حالة عنيفة، لكنها أول حالة في فصل الخريف، وتم الترويج لها بشكل مبالغ فيه على سوشيال ميديا.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الثلاثاء، على فضائية المحور، تشهد الأحوال الجوية بدءا من يوم الخميس وحتى الأحد تساقط أمطار وليست عاصفة كما روج البعض، موضحا أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار مساء الجمعة والسبت من متوسطة إلى غزيرة، ومن الممكن أن تكون رعدية ولكنها لا تعيق ممارسة الأنشطة اليومية".

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في مصر ستكون مضطربة، ولكنها لن تكون مثل الاضطرابات التي شاهدناها في مارس الماضي.

ولفت إلى أن أبرز المناطق التي تتعرض للأمطار هي السواحل الشمالية والسلوم والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وسيدى عبد الرحمن وبلطيم ورشيد.