هل تستحق موجة التقلبات الجوية إجازة للمواطنين؟ الأرصاد تجيب

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل موجة التقلبات الجوية المرتقبة التي تشهدها البلاد بدءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأوضح الخبراء لمصراوي، أن القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة، ورعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتابع: الموجة السيئة لا ترتقي للحالات اللي كانت الدولة بتدي فيها إجازة للمواطنين على غرار العام السابق، لافتا إلى أن الموجة تبدأ مساء اليوم في الدلتا والوجه البحري، على أن تستمر حتى يوم الجمعة وتقل صباح الأحد المقبل.

وأتاحت هيئة الأرصاد الجوية، العديد من الوسائل لمتابعة آخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، منها النشرات اليومية التي يتم إصدارها من خلال الهيئة، والتنبؤ الأسبوعي لحالة الجو، إلى جانب إمكانية متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذا الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، أو عبر الاتصال المباشر بالهيئة عن طريق أرقام التليفونات المخصصة لاستقبال الاستفسارات على حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد تصل الأمطار إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء، هذا إلى جانب ما يصاحب ذلك من انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.