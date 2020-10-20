"قومي حقوق الإنسان" يناقش الممارسات الإعلامية الأربعاء المقبل

كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 28 أكتوبر الجاري.

يشارك في الندوة أساتذة الجامعات ممثلين من الجهات الإعلامية (وزارة الدولة للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وغرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة نايل سات للخدمات الإعلامية، وهيئة الاستعلامات).

كما يشارك متخصصون في مجال السوشيال ميديا، وممثلون من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدني.