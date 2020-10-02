مطار القاهرة: سفر ووصول 26 ألف راكب علي 208 رحلات اليوم

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، سفر ووصول 208 رحلات طيران دولية وداخلية إلى عدة وجهات تحمل علي متنها 26445 راكبا من جنسيات مختلفة، يتم إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بمختلف مباني الركاب.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات السفر تبلغ 105 وتنقل على متنها 12737 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما يستقبل المطار في صالات 103 رحلات تنقل على متنها 13708 ركاب قادمة من عدة وجهات دولية .

من جانبها تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازيةوالوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فيأماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .