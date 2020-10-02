رئيس "الأهرام": المؤسسة تسخر كل إمكانياتها لدعم الاقتصاد الوطني

مصراوي

قدم الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة "الأهرام" فى لقاء المكاشفة والمصارحة كشف حساب للفترة الماضية، والخطط والتوقعات للفترة المقبلة، وسط ترحيب من الصحفيين والإداريين والعمال الذين اكتظت بهم القاعة، وسط إجراءات احترازية مشددة والخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح سلامة في تصريحات له، أنه بعد ساعات قليلة من الاحتفال، أعلن افتتاح معرض "الأهرام العقارى" بقاعة المؤتمرات الكبرى فى مدينة نصر، الذى يعد الأول من نوعه هذا العام بعد جائحة "كورونا"، والذى افتتحه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائى، وبوابة الأهرام الإلكترونية، وعدد من قيادات مؤسسة الأهرام، وقيادات وزارة الإسكان، والقطاع العقارى.

وقال سلامة: إن "الأهرام" تسخر جميع قدراتها الفنية وخبراتها فى مجال إقامة المعارض المحلية والعالمية، للإسهام فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتشجيع صناعة قطاع العقارات، وإبراز إمكاناتها أمام الجمهور المحلى والعربى، والإسهام فى زيادة حركة تصدير العقارات، التى تلقى إقبالا عالميا كبيرا، وتبرز الطفرة الكبيرة فى هذا القطاع.

وتابع سلامة، أن المفأجاة كانت في الإقبال الشديد من الجماهير على المعرض والأجنحة المشاركة فيه، مما يؤكد الثقة الكبيرة فى مؤسسة "الأهرام" عند المواطنين.