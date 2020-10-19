"مصر للطيران" تسيِّر 41 رحلة دولية تقل 4800 راكب.. غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 41 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4800 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ڤيينا، إسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، أنجولا، بغداد، أكرا، لاجوس، موسكو، عمان، المدينة المنورة، واشنطن، هانزو، جدة ، دبي، الدمام، الرياض)، و٦ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلة واحدة شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4800 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.