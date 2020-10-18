البحوث الإسلامية: انتشار وعاظ الأزهر في مدارس ومعاهد الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ وعاظ وواعظات الأزهر الشريف الانتشار في المدارس والمعاهد في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية منذ صباح اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد؛ وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها المجمع في هذه المناسبة بعنوان: "بالعلم نرتقي"، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. بحسب بيان صحفي.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن انتشار الوعاظ والواعظات في المدارس والمعاهد في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف التواجد في مختلف المحافظات لتوعية الطلاب بأهمية العلم في حياتهم وبيان مصير العلماء ودورهم في رقي المجتمع ونهضته مع بيان كيفية اتخاذ قدوة حسنة في حياتهم.

أضاف عيّاد، أن اللقاءات التي تم تنظيمها في المدارس والمعاهد سواء في طابور الصباح أم داخل الفصول المدرسية، ركزت على بيان أهمية العلم ودوره في تقدم الأمم مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية تحقيق كل فرد لدوره في المجتمع وأن العلم هو سيلة قوية للبناء ولتحقيق الأهداف والأمنيات.

أوضح أن المجمع حريص على التوعية المجتمعية بكل السبل الممكنة، من خلال النشر الإلكتروني، أو التواجد الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية وخصوصًا طلاب المدارس والمعاهد لما يمثلونه من أهمية عظمى في بناء الوطن.