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اليوم.. مناقشة "حكايات حارس الكتب" في مكتبة مصر الجديدة

03:00 ص السبت 17 أكتوبر 2020
اليوم.. مناقشة "حكايات حارس الكتب" في مكتبة مصر الجديدة

الكاتب عماد العادلي

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الكاتب عماد العادلي، في ندوة لمناقشة كتابه "حكايات حارس الكتب"، في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت.

يقدم العادلي في كتابه "حكايات حارس الكتب"، نظرة الطفل والشاب والرجل إلى المعرفة والقراءة والعالم بكل ما فيه من محاولات وتدابير قدرية، تصحبنا في ونس وشغف وامتنان للتجربة والخبرة.

عماد العادلي، مستشار ثقافي ومدير التحرير الأدبي بمركز الهالة الثقافي، حاصل على ليسانس الآداب في الفلسفة، والحقوق من جامعة عين شمس، وأكمل دراساته العليا في الفلسفة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، ويُقدم سلسلة لقاءات فكرية وفلسفية، بكبرى المكتبات والجامعات المصرية، في إطار نشاط «الرواق الفلسفي» الذي يهدف إلى طرح الأفكار الفلسفية وبصورة بسيطة لتناسب المتلقي غير المتخصص، فضلًا عن عرض تاريخ الفلسفة والفلاسفة بشكل منهجي يناسب المتلقي الراغب في فهم الأفكار الفلسفية ومعرفة التاريخ الفلسفي.

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كتاب حكايات حارس الكتب عماد العادلي مكتبة مصر الجديدة

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