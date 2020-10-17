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الأوقاف: توزيع 9 أطنان لحوم أضاحي على الأسر المستحقة بـ3 محافظات

02:54 ص السبت 17 أكتوبر 2020
الأوقاف: توزيع 9 أطنان لحوم أضاحي على الأسر المستحقة بـ3 محافظات

أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع (9) أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، اليوم السبت، بواقع (4) أطنان لمحافظة الإسكندرية، و(3) لمحافظة البحيرة، و(2) طن لمحافظة بني سويف، للأسبوع الـ11 على التوالي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1093) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

لحوم الأضاحي وزارة الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية

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