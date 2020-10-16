اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، هلال شهر ربيع الأول لعام 1442 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الـ 16 من شهر أكتوبر 2020، الـ 29 من شهر صفر لعام 1442.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن الأحد الـ 18 من أكتوبر، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية.