كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات بمصر.. وإيطاليا تسجل أعلى إصابات بالفيروس

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة الخميس، تسجيل 118 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و 11 حالة وفاة وخروج 91 متعافيًا من المستشفيات، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و 6088 حالة وفاة.

وعلى المستوى العالمي، سجلت إيطاليا أعلى إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الفيروس، واليابان تدرس تخفيض تحذيرات السفر الدولية المفروضة على خلفية كورونا، وحظر تجوال ليلي في 9 مدن فرنسية، وإصابة ابن ترامب الأصغر بارون بفيروس كورونا، وإقالة وإيقاف مسؤولين صحيين صينيين بسبب حالات الإصابة المحلية الأخيرة بكورونا.

الصحة: 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

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