حدث ليلاً| 118 إصابة بكورونا و5 رسائل بشأن منحة الـ 500 جنيه والمناظرة الثانية لـ ترامب _ بايدن

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة.

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رئيس سيمنز العالمية: مصر ستكون مركزًا لخدمات الطاقة في إفريقيا

قال رئيس شركة سيمنز العالمية، جو كايسر، إن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تناول عدد من المشروعات الكبرى في عدة مواقع، مشيرا إلى أن الشركة تدرس إقامة وتنفيد مشروعات عديدة في مجال الطاقة والبنية التحتية بمصر.

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انتظروا موعد الصرف.. 5 رسائل من القوى العاملة بشأن منحة الـ 500 جنيه

أغلقت وزارة القوى العاملة، ظهر الخميس، باب تسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الـ 500 جنيه "المرحلة الرابعة"، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.

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شوقي يكشف تفاصيل سؤال القصة في امتحاني العربي والإنجليزي للثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن القصص جزء من المناهج الهامة.

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وزير المالية: مليون مواطن فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك ما لا يقل عن مليون مواطن فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا عما كان قبلها، ولكن الأرقام المحددة لعدد الوظائف التي فقدت خلال هذه الفترة من اختصاص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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حاكم نيوجيرسي السابق: "كنت مخطئا" بعدم ارتداء الكمامة في البيت الأبيض

قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي يوم الخميس إنه كان مخطئا في عدم ارتداء الكمامة في البيت الأبيض، في بيان أصدره بعد سبعة أيام قضاها في العناية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.

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ترامب: أشعر بأنني الفائز بالانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأميركي، في حوار مع ناخبين نقلته مباشرة على الهواء شبكة "NBC" الأميركية، إنه "مع نقل سلس للسلطة"، لكنه أضاف: "أشعر بأنني سأفوز".

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بايدن: ترامب مصاب بـ"الهلع" ولم يفعل شيئًا لمكافحة "كوفيد-19"

قال المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، مساء الخميس، إنّ منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، يواصل عدم فعل "أي شيء" لتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19 حتى بعد أن أًصيب هو نفسه بالمرض.

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بينهما مصري.. مقتل قياديين بتنظيم القاعدة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل قياديين بارزين في حركة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة في سوريا صباح اليوم الجمعة.

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كورونا عربياً: حصيلة الضحايا تتجاوز 33 ألفاً.. وأكثر من 138 ألف إصابة في أسبوع

بعد يومين من تسجيل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19" قفزات في الدول العربية؛ عاد ليشهد انخفاضاً لافتاً يوم أمس، الخميس، بعد تسجيل 15 ألفاً و816 إصابة جديدة، ارتفع معها إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و888 ألفاً و159 حالة.

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