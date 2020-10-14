قائد القوات الجوية: التنوع في التسليح أهم مكتسبات حرب أكتوبر -فيديو

كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، وقائع المؤتمر الصحفي للقوات الجوية، حيث تحتفل القوات الجوية يوم 14 أكتوبر بعيدها السنوي، وحيث إنه خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 سطَّرت قواتنا المسلحة ملحمة بطولية شهد لها العالم.

وجاءت أعمال قتال قواتنا الجوية في الطليعة؛ حيث قامت بالعديد من البطولات، منها الضربة الجوية الأولى التي أفقدت العدو توازنه في بداية الحرب واستمر طيارونا في تنفيذ المهام خلال أيام الحرب حتى جاء يوم 14 أكتوبر1973، وفي هذا اليوم حاول العدو القيام بتنفيذ هجمات جوية ضد قواعدنا الجوية بمنطقة الدلتا؛ بهدف إضعاف التجمع القتالي لقواتنا الجوية وإفقاد قواتنا القدرة على دعم أعمال قتال القوات البرية، فتصدت مقاتلاتنا للعدو ودارت أكبر معركة جوية في سماء مدينة المنصورة؛ والتي سميت في ما بعد بـ"معركة المنصورة".

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، أن معركة المنصورة، شارك فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، وقد أظهر فيها طيارونا جراءة وإقدامًا ومهارات فائقة في القتال الجوي، واستمرت هذه الملحمة أكثر من 53 دقيقة تكبَّد العدو خلالها أكبر خسائر في طائراته خلال معركة واحدة في مرحلة من مراحل الصراع العربي- الإسرائيلي، حيث تم إسقاط 18 طائرة (رغم تفوقه النوعي والعددي)؛ مما أجبر باقي الطائرات المعادية على الفرار من سماء المعركة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُقدِم العدو الجوي على مهاجمة مصرنا الحبيبة، ومن هنا تم اختيار هذا اليوم عيدًا للقوات الجوية.

ووجه الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، كلمة إلى رجال القوات الجوية وشعب مصر بمناسبة عيد القوات الجوية، قائلًا: "أُهَنئ رجال القوات الجوية من ضباط وصف وجنود بمختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، وأشيد بحفاظكم على مستوى الأداء المتميز وعطائكم وجهدكم الذي تبذلونه لرفع كفاءتكم القتالية وصِقَل مهاراتكم بالتدريب المستمر وتضربون كل يوم مثالًا للتضحية والبطولات وتحليكم بأعظم صور الشجاعة والبسالة النادرة، راجيًا لكم دوام التوفيق في مهامكم ومسؤولياتكم التي تحملون أمانتها وتضطلعون بها في حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامة وقدسية أراضيه وأدعوكم للاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة قواتنا المسلحة استكمالًا لمسيرة رجال القوات الجوية السابقين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم بكل غالٍ ونفيس؛ من أجل الوطن، وسطروا في التاريخ بطولات لا تنسى، وعلى الشعب المصري أن يفتخر بقواته المسلحة وقواته الجوية الذين يقفون دائمًا مع إرادة الشعب العظيم ضمانًا لاستقراره ورخائه وصونًا لمقدرات شعبنا العظيم وتاريخه وحضارته المجيدة لتظل مصرنا الغالية حُرةً أبية.