المحرصاوي يكشف أسباب ارتفاع تنسيق القبول بكليات الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

نظمت كلية الطب بنين جامعة الأزهر القاهرة، برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، الأربعاء، حفل استقبال للطلاب الجدد من الملتحقين بالفرقة الأولى؛ للتعريف بنظام التعليم والأقسام المتنوعة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن الطب في مصر بدأ على يد أبناء الأزهر؛ فاستعان بهم محمد علي باشا في النهضة الحديثة؛ عندما أنشأ مدرسة الطب في أبي زعبل، وعهد برئاستها للطبيب الفرنسي كلوت بك، فاختار أبناء الأزهر للتعلم في هذه المدرسة، وهو ما كان له أثر طيب في نشر الطب في مصر بعد ذلك.

وأضاف أن مجموع الطب هذا العام قد ارتفع؛ بسبب الزيادة في الأعداد الحاصلة على درجات عليا، وكانت هناك دراسة مستفيضة؛ حتى يظهر التنسيق متوافقًا مع أعداد الطلاب، قدرات الكليات، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على ٩٧٪ هذا العام بلغ ٩٤٨طالبًا مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه الأعداد ٣١٠ طلابٍ فقط، وعدد الحاصلين على ٩٨٪بلغ ٧٩١ طالبًا مقارنة بالعام الماضي١٧٣ طالبًا، وعدد الحاصلين على ٩٩٪بلغ ١٣٦ طالبًا مقارنة بالعام الماضي٣٣طالبًا فقط، وعدد الحاصلين على ١٠٠٪ثلاثة طلابٍ مقارنة بالعام الماضي لا يوجد، وهو ما يشير إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد الحاصلين على مجموعات مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما استوجب ارتفاع التنسيق.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات؛ إلى أن مهنة الطب من أشرف الأعمال وأجلها، وهي التي يستأمن فيها المريض طبيبه على أسراره، وأن من مزايا الطبيب الأزهري أنه يجمع بين العلوم الشرعية والطبية، وأن هذه الكلية تتمتع بقيادة حكيمة تعمل على مصلحة الطلاب ولا تدخر جهدًا في سبيل توفير احتياجاتهم كافة.

واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، السبت، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

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