​​​اشتراطات جديدة.. البناء على 60% فقط من مساحة الأرض في 10 أحياء بالقاهرة (مسودة أولية)

كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وتضمنت المسودة، التي نشرها مصراوي، مقترحات بتحديد نسب البناء من مساحة الأراضي السكنية في كل حي من أحياء العاصمة البالغة 38 حيًا.

المنطقة الجنوبية

تم تحديد نسب البناء من مساحة الأرض السكنية لأحياء المنطقة الشمالية كالتالي:

- حي حلوان

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي التبين

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية من 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي المعصرة

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي المعادي

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي البساتين

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي دار السلام

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي الخليفة

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي طره

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي مصر القديمة

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

- حي المقطم

الحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.

وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي ولذلك هي أولية، ويجري مناقشتها في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإقرار ما تراه مناسبًا من تعديلات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

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