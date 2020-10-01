لعدم توافر الشروط.. البرلمان يقرر حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحة المطلوبة وعلى الأخص أن طالب رفع الحصانة فيما يخص الطلب الأول لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورة الانعقاد السادسة والأخيرة اليوم الخميس، أن الطلب الثاني أيضا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبة رئيس المجلس، كما أنه لم يرفق صورة عريضة الدعوى، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين بدون أسماء وعرضهم على الجلسة العامة.