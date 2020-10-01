بمناسبة الذكرى 58 لتأسيسها.. البابا تواضروس يستقبل وفد أسقفية الخدمات
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت مستشار الدعم الفني للأسقفية، والدكتور هاني رياض المدير التنفيذي وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم.
وقدموا لقداسته التقرير السنوي الدوري للأسقفية. ووقع البابا على التقرير بنسختيه العربية والانجليزية، مشيدا بالجهد المبذول في التقرير.
تأتي هذه الزيارة بمناسبة التذكار الـ 58 لتأسيس أسقفية الخدمات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان