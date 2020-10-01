بمناسبة الذكرى 58 لتأسيسها.. البابا تواضروس يستقبل وفد أسقفية الخدمات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت مستشار الدعم الفني للأسقفية، والدكتور هاني رياض المدير التنفيذي وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم.

وقدموا لقداسته التقرير السنوي الدوري للأسقفية. ووقع البابا على التقرير بنسختيه العربية والانجليزية، مشيدا بالجهد المبذول في التقرير.

تأتي هذه الزيارة بمناسبة التذكار الـ 58 لتأسيس أسقفية الخدمات.