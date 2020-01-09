مساعد رئيس الوزراء: الحوكمة والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة

القاهرة - أ ش أ:

قال أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الحوكمة والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة في ضوء أن مسار التنمية المستدامة وتحقيق المكاسب تستهدف تعزيز الجهود الحكومية السابقة وتلبية الاحتياجات الحالية في إطار رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدي الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والمسئولين المصريين والصينيين .

وأضاف أن المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والسفارة الصينية بالقاهرة ومركز الصيني للمعرفة الدولية للتنمية ينظمون منتدي الحوكمة ورؤية مصر 2030 والذي انطلق اليوم وسيستمر الخميس، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الذي تم التوقيع عليها عام 2007 والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الصين ومصر.

وأفاد بأن المنتدي يتضمن أربعة محاور رئيسية وهي التحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية ورخاء مشترك من أجل الحد من الفقر وتحقيق حياة كريمة وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة : نهج متدرج أم سريع وكذلك مصير المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030 ، معربا عن تطلعه إلي الخروج باقتراحات مفيدة للجانبين .

بدوره ، قال جونج سان نائب الرئيس التنفيذي للمركز الصيني للمعرفة الدولية للتنمية ، إن عام 2020 عاما حاسما للصين نحو بناء مجتمع رغد حيث بلغ الناتج الاجمالي المحلي للصين 15 تريليون دولار بينما بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي 5ر9 في المائة في 40 عاما الماضية ، مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة اعتبرت الصين من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم .

وأضاف أن عام 2020 سوف يكون عاما حاسما لمكافحة الفقر ، حيث من المنتظر أن يقضي الفقراء تماما في الريف الصيني ، لافتا إلي نجاح الصين في خروج 850 مليون صيني من الفقر وهذا يعني 70 في المائة من الفقراء في العالم .

وأفاد بأن الصين تعتبر هذا العام حاسما من حيث تحسين جودة الحياة المعيشية للشعب الصيني وأن يتم تحسين جودة الجو وكذلك تسعي بكين إلي تحقيق التنمية المستدامة وذلك في إطار الاحتفال هذا العام بذكري 75 عاما علي تأسيس الأمم المتحدة وخمس سنوات علي أجندة التنمية ، مؤكدا علي وجود تحديات كبيرة تواجه العالم والصين خاصة في ظل ظروف الاقتصاد السلبي والإجراءات الحمائية .

وذكر أن مصر والصين تعيشان مرحلة حاسمة في ظل سعي الصين نحو تحقيق العيش الرغد بينما تسعي مصر إلي تحقيق التنمية الاقتصادية ، مؤكدا علي أهمية تبادل الخبرات بين مراكز الفكر وتعزيز التعاون والتبادلات بين الجانبين .