​رئيس دار الكتب والوثائق: رؤية مصر 2030 على رأس أولوياتنا

القاهرة- أ ش أ:

أكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد موسى إن أهداف المحور الثقافي لرؤية مصر 2030 تأتي على رأس أولويات الهيئة في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال تفقد موسى مبنى دار الكتب المصرية بكورنيش النيل واستلام مهام عملها - وفقاً لبيان صادر من وزارة الثقافة اليوم الاثنين- للاطمئنان على سير العمل بالإدارة المركزية لدار الكتب والإدارة المركزية للمراكز العلمية ولقائها بمسئولي قاعات الاطلاع بالدار.

في غضون ذلك، وجهت موسى باتخاذ اللازم لتوفير المزيد من الأجهزة الإليكترونية اللازمة لتحويل المخطوطات الميكروفيلمية إلى صورة رقمية، بهدف تقديم خدمة بحثية أكثر جودة للباحثين المترددين على دار الكتب.

وأكدت موسى على أهمية المقتنيات النادرة في المكتبات الخاصة والمهداة وضرورة التعريف بها وإتاحتها، مشيدة ببرنامج عمل الدورة التدريبية في الأرشفة الإليكترونية التي تنظمها الإدارة المركزية للمراكز العلمية ويتدرب فيها موظفون من كافة إدارات الهيئة.

وقالت رئيس دار الكتب والوثائق إن أهداف المحور الثقافي لرؤية مصر 2030 تأتي على رأس أولويات الهيئة في المرحلة القادمة ، مؤكدة أن العمل الجماعي وروح الفريق باستطاعتهما التغلب على أي معوقات، وأن قيم الولاء المؤسسي وكفاءة الموظفين وإخلاصهم في العمل هما محركان أساسيان للعمل في دار الكتب والوثائق القومية كصرح ثقافي عظيم.